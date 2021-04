Bolsonaro compartilha fake news já desmentida em 2019

Em vídeo, um apoiador de Bolsonaro faz uma tradução errado do espanhol para o português e dá a entender que a imprensa brasileira manipulou uma reportagem para prejudicar a imagem de Bolsonaro. A autora da matéria, no entanto, desmentiu a versão edit

247 - Jair Bolsonaro compartilhou na manhã desta segunda-feira (26) pelo Twitter uma notícia falsa que já havia sido desmentida em 2019.

Em vídeo, um apoiador de Bolsonaro que diz morar na Espanha mostra uma reportagem do jornal El País sobre a participação do ocupante do Palácio do Planalto no Fórum Econômico Mundial de Davos, com o título em espanhol: "Bolsonaro anima a los ejecutivos de Davos a invertir en el nuevo Brasil". Já o título mostrado na versão em português do mesmo jornal é: "o breve discurso de Bolsonaro decepciona em Davos".

A diferença entre as chamadas das matérias é usada pelo bolsonarista para evidenciar uma suposta manipulação da imprensa para prejudicar Bolsonaro.

A autora da reportagem que leva o título em espanhol, Alicia González, no entanto, já havia explicado que, apesar da semelhança com o português, a palavra "animar" significa em espanhol "pedir". Ou seja, o título da matéria não se trata de um elogio: "Bolsonaro pede a executivos de Davos que invistam no novo Brasil”, na tradução correta. "Está fazendo uma tradução ruim do espanhol, um falso cognato. 'Anima' significa 'pede' e não 'convence' investidores", explicou Alicia.

