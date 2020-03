Bolsonaro deixa um rastro de destruição moral por onde passa, diz Merval Pereira

247 – "É impressionante a irresponsabilidade do presidente Bolsonaro no trato da coisa pública, comportamento que nunca teve maior repercussão nos seus 27 anos de mandatos populares porque ele nunca teve importância política. Todos os assuntos são tratados com leviandade própria dos que cuidam apenas da próxima eleição. Afirmar que a pandemia do Covid-19 é um exagero que a 'grande mídia propaga pelo mundo' é no mínimo uma imprudência governamental que pode gerar uma crise de saúde pública no país", afirma o jornalista Merval Pereira, em sua coluna no Globo.

"Bolsonaro vive da discórdia, se alimenta de intrigas e deixa por onde passa um rastro de destruição moral. Explora as dificuldades do brasileiro comum culpando sempre outros por seus fracassos, que frustram os que ainda crêem nele", aponta. "Bolsonaro ataca a democracia a pretexto de protegê-la de fantasmas que vai alimentando, ajudando a instabilidade política do país no momento em que uma liderança madura e adulta seria necessária", finaliza.