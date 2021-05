Bolsonaro derrete e pode ser abandonado pelo centrão, diz Mello Franco

247 – O jornalista Bernardo Mello Franco, colunista do Globo, comentou a pesquisa Datafolha, que mostra Lula nas alturas, com chances de vencer no primeiro turno , e o derretimento de Jair Bolsonaro. "As reações de ontem indicam que o presidente acusou o golpe. Três semanas depois de tentar uma trégua com Renan Calheiros, ele foi a Alagoas e xingou o relator de 'vagabundo'. Em seguida, repetiu que 'somente Deus' pode retirá-lo do cargo", afirmou, em sua coluna no Globo.

"Apesar do apelo aos céus, Bolsonaro escancarou sua dependência terrena. Ele está nas mãos do presidente da Câmara, que segura mais de uma centena de pedidos de impeachment. 'Graças a Deus o Brasil hoje tem Arthur Lira', derramou-se. Com o capitão acuado, o deputado e seus colegas do Centrão vão elevar o preço para garantir sua sobrevivência. E nada impede que a turma pule nos braços de Lula depois de sugar a última benesse do governo."

