Bolsonaro derreteu e Lula é favorito na eleição da fome, diz Bernardo Mello Franco

247 – "O Ipec informa: Lula entrará no ano eleitoral como franco favorito para voltar ao Planalto. O ex-presidente lidera a disputa com 48% das intenções de voto. Todos os outros candidatos somam 38%", escreve o jornalista Bernardo Mello Franco, em sua coluna no Globo. "Lula registra os melhores índices entre os eleitores mais pobres (57%) e menos escolarizados (55%). São os grupos que mais sofrem com o retorno da fome e o aumento da inflação, duas marcas registradas do atual governo", pontua.

"A pesquisa confirma o derretimento de Jair Bolsonaro. A fatia de eleitores que consideram o governo bom e ótimo despencou de 28% em fevereiro para 19% em dezembro. A soma de ruim e péssimo escalou de 39% para 55%. O presidente também encolheu em segmentos que julgava dominar. Entre os evangélicos, o levantamento aponta um empate técnico entre Lula (34%) e Bolsonaro (33%). Isso sugere algo que pesquisadores já constatam há muito tempo: os pastores mais midiáticos não são capazes de entregar todos os votos que prometem aos políticos", acrescenta.

