Bolsonaro derruba audiência da Jovem Pan em entrevista chapa-branca de aniversário

Apoie o 247

ICL

247 - A Jovem Pan viu sua audiência cair nesta segunda-feira (21) ao promover uma entrevista chapa-branca com o presidente Jair Bolsonaro no dia em que completa 67 anos. Na pauta, nenhuma pergunta mais polêmica e sem assuntos que o incomodassem. Nos números, o público de TV paga trocou de canal e preferiu assistir outra coisa. A conversa fez a TV da rádio de Antônio Augusto de Amaral Carvalho Filho, o Tutinha, perder para GloboNews e CNN Brasil. A reportagem é do portal Notícias da TV.

Na conversa que durou pouco mais de 30 minutos e ocorreu entre 9h e 9h30 no Jornal da Manhã, ele criticou o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), Alexandre de Moraes, seu desafeto confesso. Chegou a dizer que sofre "uma perseguição implacável" do magistrado por ser contra as suas ideias.

Segundo dados prévios de audiência do Ibope PNT (Painel Nacional de Televisão) da TV paga obtidos pelo Notícias da TV, o Jornal da Manhã marcou 0,3 ponto entre 8h e 9h, antes de Bolsonaro entrar no ar para falar ao público da Jovem Pan. Quando o presidente começou a sua participação, a audiência caiu para 0,1 ponto rapidamente. Essa foi a média no período em que ele falava. Na bancada de entrevistadores estava Ricardo Salles, um ex-ministro de seu governo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em alguns momentos, o canal de notícias ficou no chamado traço absoluto --0,0 ponto-- na medição das 15 principais metrópoles do país. Ou seja, quase ninguém assistiu no universo da TV por assinatura o que o presidente tinha a dizer. Internamente, o assunto virou piada na Jovem Pan já que Bolsonaro é bem alinhado com a programação da Jovem Pan.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE





CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE