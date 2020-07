Bolsonaro deve viver e pagar por seus crimes, diz Reinaldo Azevedo

"Quero que responda pelos crimes tipificados no Código Penal, na lei 1.079 e no Estatuto de Roma, que criou o Tribunal Penal Internacional para punir indivíduos, não países, por crimes de guerra, de genocídio, de agressão e contra a humanidade", diz o jornalista edit

247 – O jornalista Reinaldo Azevedo abriu uma divergência com o colunista Hélio Schwrtsman, que disse torcer pela morte de Jair Bolsonaro. "Eu não torço. Quero que responda pelos crimes tipificados no Código Penal, na lei 1.079 e no Estatuto de Roma, que criou o Tribunal Penal Internacional para punir indivíduos, não países, por crimes de guerra, de genocídio, de agressão e contra a humanidade", afirmou Reinaldo, em sua coluna .

"A tese de Schwartsman é ruim, mas, obviamente, não é criminosa. Ocorre que Mendonça [André Mendonça, ministro da Justiça] não sabe a diferença entre crime e liberdade de expressão e entre liberdade de expressão e crime. E só por isso é ministro de Bolsonaro", afirma.

