Bolsonaro diz que "nunca estivemos tão bem" e é ironizado por internautas

Usuários citaram o problema que da fome no Brasil edit

Apoie o 247

ICL

247 - Jair Bolsonaro (PL) afirmou nesta sexta-feira (28) que "nunca estivemos tão bem" e foi ironizado por internautas após a fala no debate da Globo com o candidato a presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"Ouvir um presidente falando que nunca estivemos tão bem num país em que 33 milhões de pessoas passam fome é de uma insanidade que eu fico até sem palavras", disse uma pessoa no Twitter.

>>> William Bonner enquadra Bolsonaro e diz que inocência de Lula foi confirmada pelo Supremo (vídeo)

"Dá até vergonha", afirmou outro internauta.

Outro usuário postou: "o brasileiro em casa com o armário vazio vendo o Bolsonaro falar que a economia tá ótima".

>>> Leia o discurso citado por Lula no debate em que Bolsonaro defende uso de pílulas abortivas

Uma pessoa escreveu: "pelo amor de Deus, como uma pessoa podre dessa não sofre nenhuma consequência?".

O Brasil tem 33 milhões de pessoas passando fome, de acordo com o Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no Contexto da Pandemia da Covid-19 no Brasil, realizado pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (Rede Penssan) entre o fim de 2021 e abril de 2022.

Debate

O ex-presidente Lula prometeu valorização do salário mínimo acima da inflação. Também citou os casos das rachadinhas e os imóveis de R$ 26 milhões comprados pela família Bolsonaro.

A pesquisa Datafolha, divulgada nessa quinta-feira (27), mostrou o ex-presidente em primeiro lugar contra Bolsonaro.

ouvir um presidente falando que nunca estivemos tão bem num país em que 33 milhões de pessoas passam fome é de uma insanidade que eu fico até sem palavras — Bibi (@eubiarebello) October 29, 2022

Dá até vergonha ter que falar esse:



BOLSONARO MENTIU quando falou que "nunca estivemos tão bem"



PORRA MALUCO NÃO TEM IDO AO MERCADO NÃO? — abocadelobo 🇧🇷 (@abocadelobo) October 29, 2022

O brasileiro em casa com o armário vazio vendo o Bolsonaro falar que a economia tá ÓTIMA, nunca estivemos tão BEM: pic.twitter.com/qf9cHt6Mg1 — A Bloqueada (@aquelajacuzzi) October 29, 2022

“Nunca estivemos tão bem” tanta gente passando fome e bolsonaro falando e repetindo isso, PELO AMOR DE DEUS, como uma pessoa podre dessa não sofre NENHUMA consequência????????? — Clei Ribeiro (@CleiRibeiros) October 29, 2022

"Nunca estivemos tão bem"



Bolsonaro pic.twitter.com/2BxmT8peeZ — Max Maciel É Lula 13 (@maxmacieldf) October 29, 2022

O BOLSONARO FALANDO PRO BRASIL



“NUNCA ESTIVEMOS TÃO BEM”



TEM ESSA ENERGIA AQUI: pic.twitter.com/pWrr7mCbZH — Paulo Vieira da S.H.I.E.L.D. (@PauloVieiraReal) October 29, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.