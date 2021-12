"Bolsonaro e Adélio - Uma fakeada no coração do Brasil": documentário da TV 247 estreia nesta terça no Now

Apoie o 247

247 - Após acumular mais de 1,5 milhão de visualizações no YouTube, o documentário da TV 247 "Bolsonaro e Adélio - Uma fakeada no coração do Brasil" passa a estrelar no catálogo do Now a partir desta terça-feira (7).

O material, produzido pelo jornalista Joaquim de Carvalho e que mexeu com o debate político nacional na época de seu lançamento, está agora disponível na plataforma de streaming da NET e Claro por R$ 6,90.

"O episódio em Juiz de Fora que decidiu a eleição em 2018 ainda tem muitas lacunas, mentiras e uma versão oficial que só interessa a Bolsonaro, não ao país. O repórter investigativo Joaquim de Carvalho conta e analisa o caso", diz a sinopse do filme.

