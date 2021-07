Bolsonaro é "embusteiro" grotesco que vai tentar tumultuar eleições, diz Folha, em editorial

247 – "Jair Bolsonaro ofendeu novamente a honra do cargo que ocupa ao oferecer à nação um espetáculo grotesco na quinta-feira (29), quando voltou a lançar suspeitas infundadas sobre as urnas eletrônicas e a defender o voto impresso", apontou o jornal Folha de S. Paulo, em editorial publicado neste sábado. "Em pronunciamento transmitido ao vivo na internet, ele reconheceu que as provas que durante três anos prometeu apresentar para demonstrar fraudes que teriam ocorrido nas eleições de 2018 simplesmente não existem."

"Ao investir no descrédito do processo eleitoral, ele tenta abrir caminho para contestar o resultado das urnas se a votação lhe for desfavorável. O objetivo não é garantir eleições limpas, mas minar a confiança da população num dos pilares da ordem democrática e incitar seguidores em caso de derrota", aponta ainda o editorialista.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.