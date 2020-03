Bolsonaro é incapaz de assumir responsabilidades, diz editorial do Estadão

O editorial do jornal Estado de S.Paulo publicado neste domingo (1) aponta as inabilidades de Bolsonaro na presidência. “Bolsonaro ainda precisará brigar muito com a realidade para pelo menos parecer um bom presidente” edit

O editorial do jornal Estado de S.Paulo publicado neste domingo (1) relata que "Jair Bolsonaro foi ao Facebook na noite de quinta-feira para se queixar do Congresso. Disse que 'gostaria de fazer muita coisa pelo Brasil', mas os parlamentares não deixam. Como exemplos do que 'gostaria de fazer pelo Brasil', o presidente citou diversos projetos e medidas provisórias que ou foram recusados ou nem sequer foram discutidos. 'Estou há seis meses com um projeto de lei dentro da Câmara para que a validade da carteira de motorista passe de cinco para dez anos, mas não vai para frente', declarou o presidente, com ar indignado. 'Estou também há seis meses com um projeto fazendo com que você perca a sua carteira (de motorista) depois de completar 40 pontos no ano, e não 20 como é atualmente', continuou Bolsonaro.

"Em nenhum momento, na quase meia hora que gastou para falar do que gostaria de fazer pelo Brasil, o presidente Bolsonaro mencionou as reformas administrativa e tributária, que deveriam ser as reais prioridades do Executivo. Provavelmente não falou porque o governo nem sequer enviou suas propostas ao Congresso. E o clima de confronto criado pelos bolsonaristas – e alimentado pelo próprio presidente – contra os parlamentares pode procrastinar ainda mais o envio e a votação dessas matérias fundamentais para o País", diz o editorial.

"E não há perspectiva de Bolsonaro se emendar. “O recado para a imprensa: não vou desistir, vou buscar fazer tudo aquilo que eu falei durante a campanha”, anunciou o presidente. O fracasso em aprovar até mesmo mudanças na pontuação da carteira de motorista, consideradas prioritárias pelo presidente, mostra que Bolsonaro ainda precisará brigar muito com a realidade para pelo menos parecer um bom presidente".