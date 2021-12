"Bolsonaro é o maior inimigo da liberdade de imprensa no Brasil", diz Noblat

Afirmação do jornalista vem na esteira da agressão feita por seguranças e apoiadores do ex-capitão a uma equipe da TV Bahia neste domingo (12) edit

247 - O jornalista Ricardo Noblat afirma, em sua coluna no Metrópoles, que Jair Bolsonaro é “o maior inimigo da liberdade de imprensa no Brasil”. A afirmação vem na esteira da agressão feita por seguranças e apoiadores do ex-capitão a uma equipe da TV Bahia, afiliada da Globo, em Itamaraju, durante a visita dele à região, fortemente atingida pelas chuvas no estado.

Em outubro, durante a reunião de cúpula do G-20, em Roma, na Itália, agentes que integravam a segurança de Bolsonaro agrediram jornalistas e tomaram seus telefones celulares. Apesar da agressão ter acontecido em sua frente, ele negou ter presenciado algo do gênero.

A agressão deste domingo (12) foi filmada pela imprensa. A repórter Camila Marinho foi agarrada pelo pescoço por um segurança, em uma espécie de golpe derivado do “mata-leão” e um outro agente tentou impedir que os jornalistas apontassem os microfones em direção a Bolsonaro. “Ao ser tocado pelos microfones, o segurança ameaçou: - Se bater de novo, vou enfiar a mão na tua cara. Não bata em mim”, destaca Noblat.

