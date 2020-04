Bolsonaro é o pior no combate ao coronavírus, diz Washington Post em editorial

Um dos principais jornais dos Estados Unidos diz que Jair Bolsonaro cometeu o caso mais grave de improbidade entre os governos. "O presidente tentou repetidamente minar as medidas tomadas pelos 27 governadores estaduais do país para conter o surto" edit

247 - O jornal The Washington Post publicou editorial nesta terça-feira, 14, classificando Jair Bolsonaro como o "pior líder mundial no combate ao novo coronavírus".

"De longe, o caso mais grave de improbidade é o do presidente brasileiro Jair Bolsonaro. Quando as infecções começaram a se espalhar no país de mais de 200 milhões de pessoas, o populista de direita descartou o coronavírus como 'uma gripezinha' e incitou os brasileiros a 'enfrentarem o vírus como homem, caramba, não um garoto'. Pior, o presidente tentou repetidamente minar as medidas tomadas pelos 27 governadores estaduais do país para conter o surto", diz o jornal estadunidense.

Leia o editorial na íntegra.

