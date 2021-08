Bolsonaro é "simplesmente ingovernável" e "resolveu partir para o tudo ou nada", diz Kotscho

247 - O jornalista Ricardo Kotscho, em artigo publicado no UOL, afirma que Jair Bolsonaro - "simplesmente ingovernável" - "resolveu partir para a guerra, o tudo ou nada, para armar suas falanges contra as instituições".

A análise de Kotscho vem após Bolsonaro chamar de "idiota" quem quer comprar feijão e sugerir que a população compre fuzis. "Quem pode comprar fuzil? Só as milícias urbanas e rurais, e seus financiadores, que se preparam para o 7 de Setembro. Bolsonaro nem deve saber quanto custa um rifle, muito menos o feijão, para entender que não será fácil trocar um pelo outro, mesmo se o povo quisesse e pudesse", ironiza o jornalista.

"No bolsonarismo, nunca se sabe onde termina a realidade e começa a ficção delirante, e é invertido o sentido das palavras como liberdade e democracia, muito utilizadas nas mensagens. O algoz vira vítima e vice-versa, a fragilidade vira demonstração de força, a Constituição é adaptada à palavra de ordem do momento, o comportamento do indivíduo pode mudar de forma abrupta ou gradativa. Nada é, mas pode ser, ou não. Tudo depende de como o mandatário quer ver as coisas, não como elas são. Quando a razão dá lugar ao achismo e às fake news, chega-se à cloroquina e à terra plana. O objetivo final é criar confusão, insegurança, medo, desconfiança, conflito, desânimo, jogar uns contra os outros, para reinar sozinho", avalia Kotscho.

