'Bolsonaro está encurralado', diz Merval Pereira

247 - “A situação de Bolsonaro está chegando ao limite, e foi ele que forçou essa situação", escreve o jornalista Merval Pereira, em O Globo. “Quando o presidente da República anuncia que vai sair da Constituição para combater o STF, ultrapassa os limites da democracia. Bolsonaro está avançando num terreno que não controla”, completa.

Para ele, Bolsonaro vem perdendo apoios rapidamente. “O que ele tinha dos empresários já foi embora” e "a classe média já o deixou, pela maneira de se comportar, de falar, e da falta completa de postura no cargo'', ressalta Merval.

“Tudo isso faz com que ele fique isolado num nicho de militantes radicais e no próprio Exército. Imagino que o apoio do ministro da Defesa não seja acompanhado pela maioria de seus comandados, porque é um descalabro o que está acontecendo. O Congresso já derrotou amplamente o voto impresso, e acho que ele não tem muita saída; ou se enquadra, ou não vai durar no governo”, avalia. “A reação de setores da sociedade era o que estava faltando. Junto com decisões do Congresso e do STF, Bolsonaro está sendo encurralado”, finaliza.

