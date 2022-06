Bolsonaro está isolado e Wassef mostra isso, diz Fernando Brito, do Tijolaço

Brito destaca "o silêncio estrondoso dos ministros do governo e de seus porta-vozes no Legislativo" e conclui: 'ninguém quis botar a mão no fogo por Bolsonaro' edit

Apoie o 247

ICL

247 - O fato de o advogado Frederick Wassef fazer o papel de porta-voz de Jair Bolsonaro (PL) na noite desta sexta-feira (24) para tentar livrar seu chefe das acusações de interferência da operação da Polícia Federal contra o ex-ministro Milton Ribeiro, para o jornalista Fernando Brito, do Tijolaço, mostra como o atual governo está "isolado".

>>> Ouça a conversa em que Milton Ribeiro revela aviso de Bolsonaro sobre operação da PF

"Se Jair Bolsonaro não estava no Planalto (estava em João Pessoa, na Paraíba), o que levou Wassef a deslocar-se para lá? Discutir com ministros palacianos (Augusto Heleno, Luiz Carlos Ramos, Ciro Nogueira e o “quase” ministro Braga Netto) ou conversar com o Presidente por uma linha segura e com a garantia de que este não seria gravado?", questiona.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Brito chama atenção para "o silêncio estrondoso dos ministros políticos do governo e de seus porta-vozes no Legislativo".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Ninguém quis botar a mão no fogo pela lisura do comportamento de Bolsonaro diante da investigação sobre o MEC. Nem mesmo a Advocacia Geral da União, tantas vezes já acionada para atuar nas situações de suposta transgressão de deveres funcionais do presidente", conclui o jornalista.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE