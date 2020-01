Bolsonaro faz palhaçadas em frente ao Taj Mahal e internautas chamam ação de "vergonha alheia"

No encerramento de sua viagem à Índia, nesta segunda-feira (27), Jair Bolsonaro fez uma sequência de fotos com poses "vergonha alheia" na frente do Taj Mahal. Postagem viralizou nas redes e internautas criticaram a ação edit

247 - No encerramento de sua viagem à Índia, nesta segunda-feira (27), Jair Bolsonaro fez uma sequência de fotos com poses inusitadas na frente do Taj Mahal, considerado um templo sagrado dos indianos.

Internautas chamaram as poses de "vergonha alheia" e lembraram que, enquanto o Brasil enfrenta o caos, Bolsonaro viaja e se diverte com a família no exterior.

Bolsonaro na Índia pensou que fosse o primeiro presidente a ter chegado lá.

Parecia com uma criança tendo visto o mar pela primeira vez. E corou a suas patetices com sua foto e diante do Taj Mahal. Os três patetas fora de foco. — Suzanne Bernard (@brndsz05) January 29, 2020

mas restringir viagem do filha da puta do bolsonaro eles não restrigem né??? tá lá o filhote de capeta no Taj Mahal tirando foto com pose de arminha https://t.co/8q1dnuB8Ys — Rebeck Geografá Rebecuda Formada (@GondimRebs) January 29, 2020

Essas fotos do Bolsonaro no Taj Mahal são verdadeiras? Não é possível. Que vergonha!!!! — Adriana Granjo (@GranjoAdriana) January 29, 2020