“Bolsonaro faz questão de mostrar que é inimigo dos pobres”, diz Cynara Menezes

247 - A jornalista Cynara Menezes, ao comentar na TV 247 o veto de Jair Bolsonaro ao Programa de Proteção e Promoção da Saúde Menstrual, que prevê a distribuição gratuita de absorventes femininos às pessoas necessitadas, disse ser “impressionante” a aversão do chefe do governo federal aos mais pobres.

“É impressionante como o Bolsonaro faz questão de mostrar que ele é inimigo dos pobres. Ele só veta projetos que beneficiam as pessoas mais pobres. Ele vetou o projeto de internet para todos, lembram? Internet nas escolas públicas. Ele agora vetou esse projeto de absorventes para pessoas carentes. É muito egoísmo, muita falta de empatia. Ele está querendo fazer esse Auxílio Brasil, aumentar o Bolsa Família, mas eu espero que as pessoas percebam o quão inimigo dos pobres ele é, porque todos os vetos dele são a projetos que beneficiam as populações mais pobres do país”.

O PSDB, destacou a jornalista, “governava para os ricos, mas o Bolsonaro odeia os pobres. É mais grave ainda porque ele não só governa para os ricos como ele tem raiva do povo pobre”.

