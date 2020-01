Bolsonaro flerta com o nazismo, diz Juca Kfouri

"Ninguém acredita que o ex-secretário da Cultura tenha repetido Joseph Goebbels por acaso. Não com aquele cenário, aquele corte de cabelo, aquela música e com a piada feita por ele antes da gravação, ao dizer que seria chamado de nazista", diz o jornalista e escritor edit

247 – O jornalista e escritor Juca Kfouri publica artigo nesta terça-feira, em que diz que as coisas devem ser chamadas pelo nome e que o horror não pode ser naturalizado. "Ninguém acredita que o ex-secretário da Cultura tenha repetido Joseph Goebbels por acaso. Não com aquele cenário, aquele corte de cabelo, aquela música e com a piada feita por ele antes da gravação, ao dizer que seria chamado de nazista, como informou à revista Veja um de seus interlocutores. Ou se acredita no capeta. Capeta que tem vários nomes: demônio, diabo, belzebu, satanás, satã, tinhoso, Lúcifer", afirma.

"Tudo isso para dizer que o governo Bolsonaro flerta mesmo com o nazismo, ainda não é a ditadura que obviamente pretende ser, mas é de extrema direita, como bem disse a ponderada cientista política Maria Hermínia Tavares", aponta, em seu texto publicado na Folha de S. Paulo.