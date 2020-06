Bolsonaro gastou mais de R$ 30 milhões da verba pública com propaganda em TVs evangélicas

Revista Fórum - A Secretaria de Comunicação da Presidência (Secom) gastou R$ 30 milhões da verba pública em campanhas publicitárias veiculadas em rádios e TVs de pastores que apoiam Jair Bolsonaro. De acordo com reportagem da Agência Pública, cinco veículos ligados à igrejas evangélicas foram beneficiados.

Os pastores responsáveis por tais veículos se reuniram com o presidente no início de junho, em Brasília. De acordo com Silas Malafaia, um dos organizadores da reunião, objetivos dos líderes era “interceder pela nação e levantar um clamor pelo Brasil”.

O valor gasto pela Secom nesses veículos equivale a quase 10% de toda a verba que a secretaria desembolsou desde o início do governo Bolsonaro. Parte do valor se refere aos gastos com agências de comunicação contratadas para desenvolver as campanhas, mas a maioria (R$ 25,5 milhões) foi destinada para as próprias TVs e rádios como anúncio publicitário.

Leia mais na Fórum.

