Bolsonaro golpista recolocou as asinhas de fora, diz Vinícius Torres Freire

247 – "Na semana passada, Jair Bolsonaro voltou a dizer que roubaram seus votos em 2018 —sua vitória teria ocorrido no primeiro turno, caso as eleições fossem 'limpas'. Voltou a atacar ministros do Supremo Tribunal Federal. Disse que Alexandre de Moraes e Luís Barroso são lulistas. O Bolsonaro freneticamente golpista de setembro de 2021 volta a botar as asinhas de fora. O arroz com feijão bolsonarista está no prato —ou, melhor dizendo, o pão com leite condensado está na mesa. São mais pistas do que deve ser a campanha da reeleição, sinais visíveis desde a virada do ano de vadiagem e desumanidades. Parece que Bolsonaro e sua turma querem garantir votos para passar para o segundo turno e ver o que dá no mata-mata final", escreve o jornalista Vinicius Torres Freire, em sua coluna na Folha de S. Paulo.

"É um sinal de que vai apelar ainda mais ao mote de candidato contra o 'sistema' que agasalha corruptos e o impede de governar. É teoria da conspiração com fumaças golpistas", aponta ainda o jornalista. "Bolsonaro também açula sua base mais fanática com uma dose de reforço de sua campanha contra as vacinas, sabotando a imunização das crianças e fazendo ataques injuriosos à Anvisa. É um indício de que vai apelar aos piores sentimentos e ignorâncias para manter junto de si o que restou de seu eleitorado."

