Bolsonaro humilhou Mandetta publicamente, diz Bernardo Mello Franco

247 – "É cada vez mais ingrata a situação de Luiz Henrique Mandetta no governo. Responsável pelo combate ao coronavírus, o ministro da Saúde já vinha sendo desautorizado pelo chefe. Ontem sua fritura alcançou um grau inédito, com direito a ameaça de demissão pelo rádio. Em entrevista à Jovem Pan, Jair Bolsonaro voltou a atacar as medidas de isolamento defendidas pelo auxiliar", escreveu o jornalista Bernardo Mello Franco, em coluna publicada no Globo .

"Foi o ataque mais explícito ao ministro, mas talvez não tenha sido o mais humilhante. Na quarta-feira, Bolsonaro montou uma armadilha para desmoralizar Mandetta diante da própria classe. Promoveu uma reunião de médicos no Planalto e não convidou o auxiliar", lembra ainda o colunista.

Brasil 247 lança concurso de contos sobre a quarentena do coronavírus. Participe do concurso