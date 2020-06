Bolsonaro ignora imprensa e dá espaço para youtubers apoiadores

247 - Jair Bolsonaro vem evitando a imprensa e dando cada vez mais espaço a youtubers apoiadores de suas ideias, segundo texto da Folha de S. Paulo.

Quando blogueiros bolsonaristas foram alvo de ações da Polícia Federal na última semana, Bolsonaro disse à imprensa, sem dar espaço para perguntas, que "querem tirar a mídia que eu tenho a meu favor sob o argumento mentiroso de fake news".

Na segunda-feira (1) e nesta terça-feira (2) Bolsonaro também não falou à imprensa que o aguardava no Palácio da Alvorada.

No dia 25, porém, Bolsonaro conversou com apoiadores no Alvorada acompanhado do youtuber Fernando Lisboa, do Vlog do Lisboa, que também tomou café ao lado do chefe do Executivo.

Dois dias antes Jair Bolsonaro também recebeu no Alvorada a influenciadora Bárbara Zambaldi Destefani, responsável pelo canal Te Atualizei e pelo perfil @taoquei1.

Ainda no campo da estratégia de comunicação bolsonarista, a Secom (Secretaria de Comunicação) da Presidência anunciou que planeja criar um sistema para a distribuição de conteúdo sobre o governo federal a veículos regionais "com o objetivo de democratizar e regionalizar o acesso à informação e fontes oficiais​".

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.