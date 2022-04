Bolsonaro ignora regras do YouTube e mantém live com fake news sobre fraude eleitoral

Apoie o 247

247 - Jair Bolsonaro ignorou a mudança na política de conteúdo do Youtube e manteve na plataforma o vídeo de uma live datada de julho do ano passado com fake news sobre fraudes na eleição presidencial de 2018, diz a coluna do jornalista Guilherme Amado, do Metrópoles.

“A transmissão ocorreu no fim de julho do ano passado e passou ao vivo na TV Brasil, que também mantém a gravação no seu canal no YouTube.Há um mês a plataforma avisou que passaria a retirar vídeos que desinformassem sobre as eleições de 2018 e deu 30 dias de prazo para que os produtores de conteúdo se adequassem. O prazo se esgotou na última quinta-feira”, destaca a reportagem.

