Bolsonaro incita guerrilha política e ameaça com golpe militar, diz jornal europeu

247 - O jornal português Publico repercutiu a participação de Jair Bolsonaro em ato em Brasília, neste domingo (3), que defende o golpe com o fechamento do Congresso e do Supremo Tribunal Federal.

"Mais uma vez, o Presidente fez a ameaça, nada velada de golpe militar", enfatizou a reportagem, citando a declaração de Bolsonaro: “Temos as Forças Armadas ao lado do povo, pela lei, pela ordem, pela democracia, pela liberdade”.

"Esta manifestação à porta do Palácio do Planalto – há sempre apoiantes do Presidente ali, à espera de trocar umas palavras com o seu ídolo – insere-se neste clima de guerrilha política", diz o jornal.

A reportagem destaca ainda que apoiadores do governo tem estimulado atos em frente à casa de ministros do Supremo, e ataques nas redes sociais. Neste sábado (2), bolsonaristas ocuparam a frente do prédio onde mora o ministro Alexandre de Moraes, em uma reação à decisão que suspendeu a nomeação da Alexandre Ramagem como diretor da Polícia Federal.

