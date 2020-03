Bolsonaro já lembra Collor, diz Renato Rovai

247 - Em análise publicada na Revista Forum, o jornalista Renato Rovai destaca que Jair Bolsonaro "acabou convocando seu processo de impeachment ao ignorar os riscos do Coronavírus e chamar às ruas um grupo de malucos". "Lembra Collor, quando pediu para que o povo saísse de verde amarelo. E as ruas se vestiram de preto. A história se repete como farsa, já diria um velho barbudo", diz.

De acordo com o jornalista, "Bolsonaro mexeu com coisa séria". "Há um dito do senso comum que registra, 'com saúde não se brinca'. O besta andante do presidente que foi eleito pela classe média, ousou brincar com a saúde da população. Seu eleitorado radical, achou graça. Mas aqueles que votaram nele por antipetismo ou ilusão de que pudesse mudar algo, desistiram".

