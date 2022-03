'Bolsonaro, Lira e deputados mercenários são uma milícia', diz Janio de Freitas

No Brasil, segundo o jornalista, há 'muitas formas de milícias, com meios e áreas diversas, mas convergentes no alvo, na conivência e no ganho' edit

247 - O jornalista Janio de Freitas, em artigo na Folha de S. Paulo publicado neste sábado (12), afirmou que Jair Bolsonaro (PL), o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e "deputados mercenários" formam "uma espécie de milícia especializada em política como negócio imoral".

Ele diz que "todas as propostas" apresentadas ou apoiadas por Bolsonaro "têm alguma ordinarice, de seu interesse pessoal, como motivação básica". Apesar disso, prossegue o jornalista, isto não é o que mais prejudica o país: "a aceitação da tragédia nacional pela quase total coletividade dos influentes, civis e militares, é ela mesma uma tragédia maior, por sua propagação incorrigível no futuro".

Freitas lista uma série de medidas empreendidas pelo governo Bolsonaro, com apoio de parte do Congresso, para mostrar o tamanho do retrocesso imposto ao Brasil, tudo em benefício próprio: garimpo em terras indígenas, liberação do desmatamento, "imobilização do Ibama, da Funai e de tantas outras entidades de controle e estudo",.

"São muitas as formas de milícias. Com meios e áreas diversas. Mas convergentes no alvo, na conivência e no ganho", conclui.

