"Bolsonaro mente impunemente", diz Cynara Menezes

247 - A jornalista Cynara Menezes, em entrevista à TV 247, cobrou mais ação do Ministério Público acerca das mentiras contadas por Jair Bolsonaro, inclusive por meio da máquina do Estado.“O cara mente impunemente. Todo mundo sabe que o Bolsonaro é um mentiroso compulsivo e não acontece nada, porque a gente tem um Ministério Público, que era tão atuante na época da Dilma, completamente aparelhado pelo bolsonarismo”, disse a jornalista. Uma das mais recentes mentiras contadas por Bolsonaro foi a de que o número de mortes por Covid-19 no Brasil foi manipulado. A afirmação foi baseada, no entanto, em um relatório fraudulento montado por um auditor do Tribunal de Contas da União (TCU).

Cynara afirmou que o procurador-geral da República, Augusto Aras, blinda o governo federal no MP. “Olha o que acontece com os perfis do governo nas redes sociais, da Secom. Existe um princípio que se chama ‘princípio da impessoalidade’, a pessoa não pode usar os órgãos públicos em seu proveito, para se promover. Eles fazem isso o tempo inteiro. O perfil da Secom atacou a The Economist em nome do Bolsonaro, ferindo o princípio da impessoalidade e nada acontece. O MP está amordaçado pelo Aras. É muito difícil ter otimismo em uma circunstância dessa”.

