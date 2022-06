"Bolsonaro não sabe o que é ser presidente", diz Merval Pereira

Apoie o 247

ICL

247 – O jornalista Merval Pereira, colunista do Globo que apoiou o golpe de estado de 2016, disse que a imagem do Brasil só piora com Jair Bolsonaro no poder. "O presidente Bolsonaro arranja sempre um jeito de piorar a imagem do Brasil no exterior. Ele não entende que o que aconteceu com o jornalista inglês e o indigenista brasileiro é um fato de repercussão internacional, que envolve tráfico de drogas, garimpo ilegal, invasão de terras indígenas, falta de controle do governo nessas áreas, tudo o que está sendo criticado no mundo inteiro. Fica fingindo que são apenas mais duas mortes", escreve ele, em sua coluna .

"A atitude do governo desde o começo desse caso foi um desastre. Entre outras coisas, custou a se mobilizar, acusou os dois de entrarem num lugar perigoso. Ora, é perigoso porque o governo não controla a fronteira da Amazonia com os países vizinhos, que é território livre para tráfico. Bolsonaro é uma pessoa que não deveria estar onde estar, não sabe o que é ser presidente da República. O ambiente naquela região piorou porque ele é leniente com garimpeiro e exportadores de madeira ilegais. E por isso, os crimes aumentam", acrescentou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE