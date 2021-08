Bolsonaro não tem freios e precisa ser contido, aponta editorial do Estado de S. Paulo

247 – O jornal Estado de S. Paulo defende, em editorial, a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, de incluí-lo no inquérito das fake news. "Não há qualquer ilegalidade na decisão do ministro Moraes. O Supremo tem a prerrogativa de abrir investigação contra o presidente da República. Já o titular da ação penal continua a ser a PGR, e um processo contra o presidente só terá seguimento se houver apoio de dois terços da Câmara. Logo, tudo está sendo feito 'dentro das quatro linhas da Constituição', como gosta de dizer o presidente", aponta o texto .

"Quem está fora dessas 'quatro linhas' constitucionais é Bolsonaro, ao fazer ameaça explícita de golpe de Estado, declarando, com todas as letras, que pode atropelar a Constituição caso não seja feita sua vontade. Para completar, Bolsonaro, como valentão de briga de rua, declarou que 'a hora dele (Alexandre Moraes) vai chegar'. Sem freios, o desgovernado Bolsonaro só vai parar ao colidir contra o muro das instituições democráticas. Que esse muro aguente o tranco", escreve ainda o editorialista.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.