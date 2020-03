Bolsonaro parte para o tudo ou nada, diz Kotscho sobre o ato do dia 15

"Um recuo a esta altura do campeonato não parece viável pois representaria uma derrota antes mesmo de o jogo começar", avalia o jornalista Ricardo Kotscho sobre a atuação de Jair Bolsonaro e a sua milícia virtual na convocação do ato do dia 15 edit

247 - O jornalista Ricardo Kotscho avaliou em sua coluna no UOL, Balaio do Kotscho, que Jair Bolsonaro parte para o tudo ou nada na convocação do ato do dia 15, contra o Legislativo e o Judiciário. Segundo Kotscho, o dilema bolsonarista nas redes sociais é: dobrar a aposta ou fazer um recuo estratégico.

"Um recuo a esta altura do campeonato não parece viável pois representaria uma derrota antes mesmo de o jogo começar", considera Kotscho,, apontando que o ato é mantido mesmo depois da declaração de pandemia pela OMS pelo surto do coronavírus.

"Enquanto o resto do mundo cancela eventos públicos para evitar aglomerações que possam aumentar a transmissão do vírus, o governo brasileiro aposta no tudo ou nada para ter o apoio do povo nas ruas. Resta saber se este apoio será maior do que o medo do coronavírus", destaca.

O jornalista ainda cita dados levantados pelo diretor da Bites, Manoel Fernandes, que analisou a mobilização do ato nas redes sociais pelas hostes bolsonaristas.

"Tudo caminhava bem até o anúncio da OMS sobre a pandemia do Covid19. Com esse novo fato, a taxa de incerteza aumentou sobre a intensidade dos atos de apoio ao presidente, mesmo com a entrada da Secom, que fez um post no seu Twitter citando as manifestações", destaca o especialista.