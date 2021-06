"Bolsonaro passou a cometer crimes à luz do dia", diz Bernardo Mello Franco

247 – "Jair Bolsonaro adotou uma estratégia ousada para confrontar as revelações da CPI da Covid. Dispensou o gabinete das trevas e passou a cometer crimes à luz do dia, com transmissão ao vivo na TV", afirma o jornalista Bernardo Mello Franco, em sua coluna no Globo, ao falar sobre o ocupante da presidência da República que já cometeu dezenas de crimes de responsabilidade impunemente e segue protegido pelas "instituições" e pelas Forças Armadas. Ontem, ele voltou a atentar contra a saúde pública ao atacar o uso de máscaras.

"Bolsonaro tem um truque conhecido: quando está sob pressão, diz qualquer absurdo para desviar o foco do noticiário. Entretanto os disparates de ontem parecem ser mais que uma nova cortina de fumaça", afirma Mello Franco. "Ao usar o púlpito presidencial para atentar contra a saúde pública, o capitão busca normalizar as ilegalidades apuradas pela CPI. Se ele comete crimes diante das câmeras, não haveria motivo para investigar os subterrâneos do governo. Cabe aos senadores não morder mais essa isca."

