"Bolsonaro passou de todos os limites", afirma Míriam Leitão

247 - "É repugnante que o presidente desrespeite o cargo público que ocupa e a democracia. Jair Bolsonaro ofendeu uma jornalista ao dar razão a uma calúnia sexista. O objetivo é claro: intimidar a imprensa", afirma a jornalista Míriam Leitão, em artigo publicado no jornal O Globo.

A jornalista enfatiza ainda que a "sensação é de repúdio completo", diante do ataque de Bolsonaro, que usou a calúnia feita por Hans River do Nascimento, em depoimento á CPMI das Fake News, contra a jornalista Patrícia Campos Mello, insinuando que ela se ofereceu sexualmente em troca de informações para reportagens sobre o disparo em massa de fake news no WhatsApp para favorecer o ocupante do Planalto.

"Bolsonaro passou de todos os limites. A democracia brasileira não pode aceitar esse tipo de comportamento do presidente da República", defende.

E acrescenta: "Em 48 anos de profissão, já vivi sem a liberdade de imprensa e sem o respeito de autoridades ao papel institucional do jornalismo. É preciso repudiar imediatamente e de forma rigorosa e veemente o que fez hoje o presidente Jair Bolsonaro. O cargo que ocupa lhe dá poderes, mas também traz obrigações, e ele as têm descumprido frequentemente".