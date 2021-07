Bolsonaro paz e amor vai durar pouco, avisa Elio Gaspari

247 – "Quem viu o Bolsonaro da semana passada, falando e andando com sua opinião a respeito da CPI, insultando ministros do Supremo e ameaçando cancelar a eleição, pensou que estava sonhando. Viu-o citar a oração do padre-nosso depois de uma conversa de 20 minutos com o presidente da corte, Luiz Fux. Seria um novo Bolsonaro, respeitador do quadrado da Constituição, moderado e calmo, até na voz", escreve o jornalista Elio Gaspari, em sua coluna .

Ele prevê, no entanto, que a mudança não irá durar. "Para que o novo Bolsonaro pudesse sair das cordas seria conveniente que houvesse uma trégua nas investigações que tramitam no Supremo Tribunal. Fux não tem como articulá-la", afirma. "É quase certo que a CPI do Senado seja prorrogada por 90 dias, ocupando o espaço do recesso e indo além dele. O governo continuará sangrando, com uma defesa implausível, num cenário de espetáculo", aponta ainda o jornalista.

"O Planalto descumpre o que combina e não há profissional que possa cuidar de um doente que defende a cloroquina e não toma os remédios prescritos", finaliza.

