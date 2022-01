Bolsonaro pedia à imprensa para criticá-lo por defender ditadura, diz Jacaré

Apoie o 247

ICL

247 - Jacaré, apelido do capitão Waldir Ferraz, amigo e antigo assessor da família Bolsonaro que confirmou à Veja rachadinha no clã Bolsonaro, declarou ainda, na entrevista:

"O capitão pede para você bater mais nele por defender a ditadura. Ele fica muito grato, pois isso só faz crescer o prestígio dele junto ao eleitorado militar", disse Jacaré.

Conforme destaca Ancelmo Gois, em sua coluna no Globo: "Jacaré, sempre simpático, frequentava as redações oferecendo notícias do ex-capitão. Por mais de uma vez apelou a colunistas".

