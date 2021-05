‘Bolsonaro perdeu um terço de sua popularidade em seis meses. E vai perder mais’, afirma Mario Vitor Santos

As curvas do gráfico da última pesquisa Datafolha, segundo o jornalista, mostram uma tendência de maior queda na aprovação do governo federal e uma estagnação na reprovação, que está em patamares elevados. Assista edit

247 - O jornalista Mario Vitor Santos, em entrevista à TV 247, repercutiu a última pesquisa Datafolha falando sobre a queda de popularidade de Jair Bolsonaro.

O ocupante do Palácio do Planalto, que perdeu quase um terço de sua aprovação em seis meses, vai cair ainda mais, disse o jornalista, se baseando na angulagem das curvas, que mostram uma tendência de queda na aprovação e de estabilidade na reprovação. “Praticamente, o Bolsonaro perdeu um terço [de aprovação] em seis meses. E vai perder mais. Esse ângulo é muito forte. As coisas não se retificam de uma hora para a outra. Aquela linha azul vai descer mais ainda, e a vermelha parece caminhar para uma espécie de curva mais suave. Mas a curva do ‘ótimo e bom’ decai de maneira muito radical. Esses ângulos podem ser relevantes em termos de tendência”.

Mario Vitor Santos destacou que a última pesquisa Datafolha foi realizada presencialmente, o que a torna mais confiável. Ou seja, a queda na popularidade de Bolsonaro é, muito provavelmente, uma realidade.

