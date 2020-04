Bolsonaro pode levar o Brasil a um beco sem saída, diz Merval Pereira

"Caso aconteça uma saída da quarentena não negociada com toda a sociedade, estaremos diante de um impasse constitucional, pois nem o Congresso nem o Supremo aprovarão", diz ele edit

247 – O jornalista Merval Pereira avalia que Jair Bolsonaro atua contra todos os brasileiros, em sua coluna no Globo , e diz que há risco de um impasse institucional. "Bolsonaro posa de defensor dos direitos individuais, logo ele, que defende a tortura e a ditadura, vem agora falar em direito de ir e vir, em liberdades individuais. Não passa de uma jogada política arriscadíssima dele, que resolveu acelerar o processo de confronto com os outros poderes da República", diz ele.

"Com isso, joga o povo contra o Congresso e os governadores, numa disputa política que pode nos levar a um beco sem saída. Na democracia, não há como governar contra todas as instituições e todos os poderes. Creio que o espírito reformista continuará prevalecendo, mas o caminho que Bolsonaro está escolhendo para negociar com o Congresso indica mais um erro de estratégia", pontua ainda.

"Caso aconteça uma saída da quarentena não negociada com toda a sociedade, e apoiada pela maioria, estaremos diante de um impasse constitucional, pois nem o Congresso nem o Supremo aprovarão. Impasse fomentado por Bolsonaro com segundas intenções – de ganhar cada vez mais poderes", finaliza.

