Bolsonaro promove a política da presepada, diz colunista

247 - "O que acontece quando chega ao governo federal um conjunto de ressentidos que passou a vida gramando para tirar uma nota C na prova, achava que bons modos eram coisa de pessoas frescas e sobrevivia das migalhas do poder? Acontece o governo Jair Bolsonaro", escreve Vinicius Mota em sua coluna publicada no jornal Folha de S.Paulo.

"A insciência passa a ser vendida como virtude, e o insulto, como método de comunicação. Mas, porque competência não se improvisa, a presepada amiúde vira a resultante do entrechoque entre habilidade de menos e testosterona de mais", afirma.

De acordo com o colunista, "a dicção imperial de Roberto Alvim a interpretar o arauto genocida do 3º Reich, embolado numa maçaroca simbólica, talvez não ache rival na escala de cenas ridículas já originadas na Esplanada dos Ministérios. Mas a distância para outras quixotadas deste governo é apenas de grau".

"A escatologia —as alusões a detritos e excrementos— nunca frequentou tanto a expressão de um chefe de Estado brasileiro, o que é tema para psicanalistas", diz. "A estultice resfria o vapor autoritário que lhes sai pelas ventas. A inépcia atenua o efeito da brutalidade e deixa a patetice de subproduto. Mas em quatro anos até camundongo aprende. De pancada em pancada, o bicho começa a acertar os movimentos. Aí é que mora o perigo".