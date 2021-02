Bolsonaro publica vídeo erguendo cartaz: Globo lixo

Gesto foi feito quando Bolsonaro chegou ao aeroporto de Cascavel, no Paraná, onde apoiadores o esperavam, mas ele também foi vaiado. A cena foi transmitida em suas redes sociais edit

Revista Fórum - Ao chegar ao aeroporto de Cascavel (PR), na manhã desta quinta-feira (4), o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) pegou um cartaz em que estava escrito “Globo Lixo” e ergueu, para apoiadores que o esperavam no saguão.

A cena foi registrada em vídeo publicado nas redes sociais de Bolsonaro. Quando a porta de saída abre, ele aparece e os apoiadores começam a gritar “mito, mito”. O cartaz aparece no chão, de frente para ele, num primeiro momento. Ele traz os dizeres Globo em cima, Lixo embaixo e o símbolo da emissora no meio, com um X vermelho sobre ele.

