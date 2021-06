Bolsonaro quer afrontar a sociedade, diz Merval Pereira

“Não é possível juntar mil motocicletas para fazer a motociata, que foi claramente política, com palanque, discurso, aglomeração, todos sem máscara. Bolsonaro precisa ser punido pela primeira vez", diz o jornalista Merval Pereira edit

247 - O colunista Merval Pereira diz que está aumentando a vontade de Jair Bolsonaro de “afrontar a sociedade”. “Não é possível juntar mil motocicletas para fazer a motociata, que foi claramente política, com palanque, discurso, aglomeração, todos sem máscara. Bolsonaro precisa ser punido pela primeira vez, porque em Brasília e outros lugares onde ele quebra as regras, os governadores não fazem nada”, escreve ele no jornal O Globo.

Ele avalia, ainda, que “o fato de os estados estarem avançando a vacinação é uma boa notícia, a disputa para ver quem tem a vacina mais rápida é excelente e mostra que se o Brasil tivesse uma coordenação nacional incentivando a vacinação, estaríamos muito na frente”.

“Foi o que faltou, essa coordenação existe em todas as campanhas de vacinação, mas na campanha contra a COVID, o que houve foram várias disputas regionais e o governo federal atrasando as entregas. Politicamente, esse avanço é bom para o país e ruim para Bolsonaro. Se a maioria da população quer se vacinar e os governadores estão correndo para vacinar, é sinal de que a vacina será um norte da campanha eleitoral e nisso João Doria tem claramente uma vantagem”, avalia.

