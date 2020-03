Bolsonaro quer AI-5 com estagnação econômica

Na época da ditadura militar, o autoritarismo, inclusive quando foi promulgado o AI-5, conviveu com o chamado milagre econômico. Agora, a economia patina, crescendo apenas 1% ao ano. Celso Rocha de Barros, doutor em sociologia pela Universidade de Oxford (Inglaterra), lança um alerta em artigo na Folha de S.Paulo: “ Ou a democracia corta as asas do autoritarismo ou morre crescendo 1% ao ano” edit

247 - "Se entendi direito, no novo AI-5 o milagre econômico vai ser de só 1% ao ano e, em vez de Pelé brilhando no México, teremos Ronaldinho Gaúcho preso em Assunção. Não sei vocês, mas eu acho que já vendemos mais caro nossa democracia", escreve Celso Rocha de Barros.

[...] “Por ter fracassado na economia, Bolsonaro pode ter que aceitar as regras do jogo e se tornar um presidente ‘normal’. Ou pode tentar acelerar o processo para destruir a democracia enquanto sua popularidade ainda não foi destruída pelo baixo crescimento”.

[...] “Ou a democracia brasileira corta as asas do autoritarismo bolsonarista ou ela vai morrer, vai morrer melancólica, degenerada e crescendo 1% ao ano. E garanto o seguinte: os reformistas interessam a Bolsonaro porque são influentes na mídia, na elite e no Congresso. Quando tudo isso estiver no bolso do governo, o “Chicago Guy” e sua turma vão rodar. Talvez rodem antes”.

Leia a íntegra