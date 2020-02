Bolsonaro quer ser um ditador, aponta Bernardo Mello Franco

247 – "Jair Bolsonaro foi eleito presidente, mas quer governar como ditador. Não aceita as regras da democracia, que estabelecem limites ao exercício do poder", diz o colunista Bernardo Mello Franco, em sua coluna no Globo. "Ao completar um ano no Planalto, o capitão elevou o tom dos ataques à imprensa. Agora busca insuflar seus seguidores contra o Congresso e o Supremo Tribunal Federal", aponta.

"Viciado em confrontos, Bolsonaro implodiu pontes com o Congresso, rompeu com o próprio partido e comprou briga com a maioria dos governadores. Agora tenta acuar setores que começam a articular uma frente para conter seus desvarios. A militarização do Planalto e o uso de milícias virtuais para linchar jornalistas obedecem a essa estratégia de intimidação. A convocação de manifestações de teor antidemocrático faz parte do mesmo jogo", diz ainda o jornalista.