Bolsonaro recupera apoio lentamente e não está fora do segundo turno, diz Eliane Cantanhêde

247 -A jornalista Eliane Cantanhêde avalia, em sua coluna no jornal O Estado de S. Paulo, que apesar da alta rejeição identificada nas pesquisas, Jair Bolsonaro não está fora da disputa presidencial. Segundo ela, “ele não é um adversário fácil nem o Centrão está prestes a abandonar o barco; assim como o trumpismo nos EUA, o bolsonarismo está enraizado no Brasil”.

“Isso mostra várias coisas: a politização de tudo, a grosseria de certos bolsonaristas, a força do ‘mito’ no Sul e que, se adversários acham que o presidente Jair Bolsonaro já perdeu, estão enganados”, observa. No maior colégio eleitoral do País, o candidato do presidente ao governo, o ministro Tarcísio Gomes de Freitas (Infraestrutura), já larga bem, mesmo sem ter nada a ver com São Paulo, e replica o Rio, onde a família Bolsonaro e toda a direita se unem em torno do governador Cláudio Castro, enquanto o centro e a esquerda estão rachados”, ressalta.

“Ainda falta muito tempo para as urnas e muita sujeira vai borbulhar na campanha, mas o cenário assusta, pois um quarto do País finge que não sabe, ou, pior, releva o que Bolsonaro fez e disse contra a ciência, o bom senso, a realidade, o ambiente, a cultura, a educação, a política externa… Guerrear contra máscaras, isolamento, vacinas, até de crianças?! É o fim do mundo, mas eleição não é racional, é emoção e dogmatismo”, destaca Cantanhêde.

“Assim, a alta rejeição não define a derrota de Bolsonaro desde já, ele não é um adversário fácil nem o Centrão está prestes a abandonar o barco. Isso é o que milhões gostariam que acontecesse, mas ele tem uma base fanática, marketing, fake news, queda da inflação, dinheiro na veia dos pobres e meios de mostrar força, com PMs fazendo paralisação e civis armados. Desses que reagem a gentilezas atacando estranhos: ‘Vai comer churrasco com o Lula!’”, finaliza.

