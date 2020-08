Bolsonaro reproduz vídeo com versão falsa contra repórter que ele agrediu

Jair Bolsonaro divulgou em seu canal no You Tube vídeo usado por simpatizantes para dizer falsamente que um jornalista do Globo teria feito referência à filha do presidente, antes de Bolsonaro ameaçar "encher de porrada" a boca do jornalista edit

247 - Jair Bolsonaro publicou nesta segunda-feira, 24, em seu canal no Youtube, um vídeo que reproduz uma versão falsa de que Bolsonaro teria reagido a uma provocação do jornalista Daniel Gullino, repórter do jornal O Globo, antes de dizer que a 'vontade que tenho é encher sua boca de porrada'.

No vídeo, o profissional de imprensa teria dito que “vamos visitar sua filha na cadeia”. Os apoiadores de Bolsonaro que divulgaram o vídeo dizem que isso teria motivado a resposta do presidente, sugerindo a agressão física contra o profissional.

A peça de fake news, que também foi publicada nas redes sociais do vereador Carlos Bolsonaro, não traz legendas e é intitulado "E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará!".

A agressão de Bolsonaro ao jornalista do Globo ocorreu nesse domingo, 23, em Brasília. Durante visita de Bolsonaro à Catedral de Brasília, o presidente foi questionado pelo repórter sobre os depósitos de R$ 89 mil que o ex-assessor Fabrício Queiroz e sua mulher fizeram na conta da primeira-dama, Michelle Bolsonaro.

O pesquisador da área de mídias sociais Fábio Malini fez nesta segunda-feira (24) uma série de postagens no Twitter apontando que Bolsonaro já recebeu 1.035.521 de mensagens nas redes sociais com internautas questionando: "Presidente, por que sua esposa, Michelle, recebeu R$ 89 mil do Queiroz?".

