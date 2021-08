Bolsonaro sabe que vai perder e tenta melar as eleições, diz Cristina Serra

247 – "Bolsonaro não vai parar de sabotar as eleições e a democracia. Seu método preferido tem sido tentar minar a confiança do eleitor na urna eletrônica. Mas o velho manual dos golpistas mostra, com abundância de exemplos ao longo da história do Brasil, que são muitos os recursos disponíveis para arruinar a democracia e a legalidade", escreve a jornalista Cristina Serra em sua coluna desta terça-feira, na Folha de S. Paulo.

"Bolsonaro sabe que vai perder e já decidiu melar as eleições. Se não tem provas de fraude na votação eletrônica —e não tem mesmo— tem que ser confrontado com a realidade e processado. Suas ameaças são crimes de responsabilidade e têm posto as instituições à prova", prossegue. Ela diz ainda que ele "sabe que não precisa nem manchar as mãos, porque tem gente disposta a fazer o serviço sujo por ele".

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.