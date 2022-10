Bolsonaro se entregou pelo seu próprio inconsciente, diz Rodrigo Vianna

Apoie o 247

247 - O jornalista Rodrigo Vianna, em participação na TV 247 neste domingo (16), afirmou que Jair Bolsonaro (PL) foi traído pelo inconsciente ao dar uma declaração pedófila em entrevista a um podcast.

Para Vianna, Bolsonaro e sua equipe estão tão focados em tazer para o centro do debate eleitoral as pautas de costumes - incluindo a pedofilia - que o chefe do Executivo acabou se entregando. "Acho que foi o inconsciente dele que operou. Como eles devem ter se reunido lá e falado, 'bom, vamos usar a pedofilia, a Damares e tal para tirar a diferença [de votos para Lula', ele [Bolsonaro] vai falar ao vivo em um podcast e deixa escapar uma fala pedófila".

"Não tem como negar que seja. A fala foi pedófila e ponto. O Bolsonaro tropeçou na língua", resumiu.

