Bolsonaro será entrevistado por Ratinho nesta terça-feira

247 - Candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL) será o primeiro entre os presidenciáveis que serão entrevistados pelo apresentador Carlos Massa, o Ratinho. A entrevista do atual ocupante do Planalto foi marcada para começar às 20h nesta terça-feira (13), com transmissão no SBT. As entrevistas terão duração de 30 minutos ininterruptos e serão ao vivo.

O candidato Ciro Gomes (PDT) vai ao programa na próxima segunda-feira (19/9) e Simone Tebet (MDB), na terça-feira (20/9).

Em algumas ocasiões, o jornalista demonstrou simpatia por Bolsonaro. Filho do apresentador, o governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), declarou apoio ao candidato do PL, em julho.

