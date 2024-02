Bolsonaro será preso, mas só após condenação pelo STF, diz Eliane Cantanhêde

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 – Segundo informações da jornalista Eliane Cantanhêde , o ex-presidente Jair Bolsonaro enfrentará a prisão somente após uma eventual condenação pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Não estão previstas medidas de prisão preventiva ou temporária contra Bolsonaro, de acordo com Cantanhêde.

A estratégia em curso, conforme Cantanhêde, é rigorosa e visa garantir a segurança jurídica, policial e política do processo. O STF e a Polícia Federal (PF) não pretendem correr riscos e só cogitam a prisão após as investigações, instâncias de julgamento e uma eventual condenação pela mais alta corte de justiça do país.

continua após o anúncio

A jornalista destaca que a estratégia de investigação é detalhada, envolvendo uma sequência de operações da PF e uma apresentação robusta de provas que deixem claro o envolvimento direto de Bolsonaro na articulação de um golpe de Estado.

Entre as evidências apresentadas pela PF, destacam-se um vídeo no qual Bolsonaro e generais discutem abertamente o golpe, bem como a descoberta de um texto apócrifo justificando a decretação de Estado de Sítio encontrado no gabinete do ex-presidente.

continua após o anúncio

Além disso, a investigação alcança assessores próximos de Bolsonaro, incluindo generais e outros membros do governo, como o ex-secretário da Cultura, Roberto Alvim, e o assessor internacional da Presidência, Filipe Martins. Cantanhêde enfatiza que a prisão de Bolsonaro é uma questão que será tratada com extremo cuidado.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: