Bolsonaro supera cada vez mais sua própria estupidez, diz Reinaldo Azevedo

247 - O jornalista Reinaldo Azevedo afirmou, em artigo no UOL, que Jair Bolsonaro consegue superar cada vez mais sua própria estupidez. A crítica é feita por conta da mudança na forma com que o governo federal divulga os dados sobre o avanço da Covid-19 no Brasil que, na prática, ataca o princípio da transparência.

"Sempre que Bolsonaro é protagonista em algum assunto, comete-se um erro ao achar que ele chegou ao limite da estupidez. O "Mito" sempre pode mais", escreveu Azevedo.

Ele ainda endossou a fala do ministro do STF Gilmar Mendes: "a manipulação de estatísticas é manobra de regimes totalitários".

