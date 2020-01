Bolsonaro também criou riscos para a segurança nacional com sua submissão a Trump, diz Mello Franco

247 – "Ao tomar partido dos Estados Unidos no conflito com o Irã, o Brasil afrontou sua tradição diplomática, reforçou a submissão à Casa Branca e criou riscos desnecessários à segurança nacional. O diagnóstico tem sido repetido por diplomatas e militares preocupados com a guinada da política externa sob o governo de Jair Bolsonaro", diz o jornalista Bernardo Mello Franco, em sua coluna.

"A Constituição afirma que as relações internacionais do Brasil devem se pautar pela não intervenção e pela resolução pacífica de conflitos. São princípios permanentes da República, a serem obedecidos por governantes à esquerda e à direita", lembra ainda o jornalista.