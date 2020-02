"Bolsonaro tenta atiçar o povo contra o Congresso", diz Fernando Morais

Do Nocaute – O jornalista Fernando Morais, editor do Nocaute, desossa a live feita na noite de quinta-feira pelo presidente da República e afirma: “Ele está estimulando os soldados da GLO em Fortaleza a fazerem corpo mole no combate aos milicianos do Ceará e, ao mesmo tempo, açulando o povo contra o Congresso e o Judiciário, poderes que Bolsonaro responsabiliza por não conseguir governar”. Morais, pacientemente, vai apontando no vídeo, passo a passo, ponto por ponto o que disse o presidente da República.